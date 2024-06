Võrumaal külakooli asutanud pereisa: kui esimesed aastad vastu pead, siis edasi on nagu lillepidu

„Koolis on praegu täispakett, ligi 50 õpilast ja üheksa klassi. Meie võsavahelist olukorda silmas pidades on see väga haruldane. Aga oluline on kohaliku omavalitsusega hea läbisaamine – isegi emotsionaalne tugi aitab,“ rõhutab Leiutajate Külakooli asutaja ja juht Hendrik Noor. Septembris asub samale teele Metsküla kool.