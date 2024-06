Eile kell 17.25 said päästjad teate, et Pärnu kesklinnas Laial tänaval ning bussijaama ja Port Arturi kaubanduskeskuse ristmikul on rohke vihmasaju tõttu üleujutus. Tunni jooksul sadas umbes 35 mm vihma, mille tõttu jäid veevangi nii inimesed kui ka autod.