Milline koorem langeb talumehele uue kliimaseadusega?

„Kuidas me teame, kui palju tuleb loomakasvatuses heiteid vähendada, kui ei tea üldse, kui palju me heidet eritame?“ viitab Puutsa talu perenaine Airi Külvet, et siiani puudub süsinikujälje mõõtmiseks ühtne metoodika.

FOTO: Sven Arbet | Delfi Meedia