KLÕPS | „I love your photo"!“ Suure-Jaani daam poseeris kuninga portreega ja sai kunstniku enda tähelepanu osaliseks

Ka galerii pani oma Instagrammi üles pildi punases kleidis Ehast, kes kuninga pilti vaatab. Ja kirjutas juurde, et kes ei ole veel kuninga pilti näinud, saab seda vaadata 21. juunini.

Eha Raitma, kes nõukogude ajal töötas Suure-Jaanis poemüüjana, on juba aastaid nautinud rahvusvahelist tähelepanu kui modell, keda fotograafist tütar Sirli on pildistanud väga ekstravagantsetes kostüümides ja olukordades. Fotoseeria „Eha“ on saavutanud auhindu mainekatel konkurssidel ja seda sai vaadata ka Tallinna Fotomuuseumis 2021. aastal.