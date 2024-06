ILMATEADE | Tänane on pikaks ajaks viimane suviselt soe päev

Täna (5.06) eemaldub madalrõhulohk ja tõusva õhurõhu foonil on taevas selgem ja ilm sajuta kuni keskpäevani. Pärastlõunal areneb kohati pilverünki ja õhtupoolikul võib mandril kohati hoovihma sadada. Tuul puhub valdavalt lõunast ja edelast, on sisemaal nõrk, rannikul mõõdukas. Õhutemperatuur on öösel 8..13, rannikul kuni 16°C, päeval 22..26, tuulele avatud rannikul kuni 20°C.