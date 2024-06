Kolm kevadet läbi, üks veel kestab

Elevust tekitas see ilmanähtus palju: paar inimest pärisid siiralt, et kus see kliima soojenemine teil on, kui isegi jüripäeval sajab lund. Üks riigikogulane kutsus sotsiaalmeedias ilmastiku soojenemisest rääkivate klimatoloogidega isegi füüsiliselt arveid õiendama…