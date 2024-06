Reedel ja laupäeval sirutub Läänemere idarannikule kõrgrõhuhari. Samal ajal katab Skandinaaviat madalrõhuala ja selle servast kannab edelavool ka meile niiskust. Öösel on sajuhooge hõredalt, päeval aga kerkib kord siin, kord seal üles rünksajupilvi, on ka äikeseoht. Pisut väiksem on sajuvõimalus Kagu-Eestis. Edela- ja läänetuul on mõõdukas, põhjarannikul puhanguti tugevam.