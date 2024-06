Õõvastav vaatepilt: robotmuruniidukist võib siilile saada surmalõks

Robotmuruniidukid on Eestis saanud üha populaarsemaks just nende kasutusmugavuse tõttu. Ehkki selline niiduk võib olla suures aias kasulikuks abimeheks, tuleb arvestada, et masin võib põhjustada väikeloomadele tõsiseid tervisekahjustusi ning hävitada kogu aia elurikkuse.