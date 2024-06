„Kuigi Hiiumaa ühistransport on tingimusi arvestades väga hästi korraldatud, ei suuda see alati pakkuda õigeaegset ja vajalikku transpordivõimalust igasse sihtkohta. Suvekuudel, mil lisandub ka palju turiste, muutub see probleem eriti teravaks - näiteks on keeruline leida transpordivõimalusi saarel toimuvatele üritustele ja tagasi majutuskohta,“ räägib Rõõm.