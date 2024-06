NÄDALALÕPU ILM | Järgnevad päevad toovad kõvasti vihma ja äikest

Täna (7.6) kandub kuivema õhuga kõrgrõhuhari üle Läänemere ja Baltimaade ida poole. Öö on üksikute sajuhoogudega. Samal ajal katab Skandinaaviat madalrõhuala ja selle servast kannab edelavool hommikuks ka meile niiskust. Vihmahoogude tõenäosus on üsna suur, eriti Pärnu-Rakvere joonest lääne pool. Edela- ja läänetuul on mõõdukas, põhjarannikul on 12-13 m/s puhanguid. Õhumass on üsna jahe ja temperatuur öösel 6–12, rannikul kuni 14 soojakraadi, päeval piirdub 14–20 soojakraadiga.