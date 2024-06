15 kana kadus öösel puurist nagu tina tuhka! Omanik kahtlustab, et linnud pani pihta inimene

Juhtumi puhul on kõige imelikum see, et kanakuudi ümbruses ei olnud maas ühtegi märki kiskjatest. „Puuri ümber ei olnud kraapimise jälgi ega verd, uks oli kinni. Vaid viis sulge leidsin maast. Katuse võrgus on küll kaks auku, aga tundub ebareaalne, et rebane või tuhkur oleks läbi nende käinud 15 korda välja ja sisse, jätmata maha ühtegi jälge“ kirjeldab naine.