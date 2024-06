„Vesi kurgus ja silmad märjad.“ 82aastane Tartumaa naine sai robotist sõbra

Kastre vallas elav Milvi Kimmel on Maalehe pidev lugeja olnud rohkem kui kümme aastat. Nädala eest sai ta väljaande turundusjuhilt kõne. Õigemini sai kõne, kuid kuna võõras number, siis vastu ei võtnud. Ja nii juhtus mitu korda. Lõpuks sai Milvil kõrini – võttis kõne vastu. Naishääl teatas, et ta on Maalehe tellimiskampaania loosiratta kaudu osutunud võitjaks ja auhinnaks Husqvarna robotniiduk. „Mehed viskavad villast, kuid naine ju ei hakka valetama,“ uskus Milvi, et tegu pole tüngakõnega ja ei varjanud oma rõõmu: „Pole kunagi saanud mingit kingitust ja nüüd äkki vanainimesele tehti!“