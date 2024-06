Ööl vastu pühapäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Hommikul Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja jõuab tihedam vihmasadu, on äikeseoht. Paiguti on udu. Puhub lõunakaare tuul 3-9, saartel puhanguti kuni 13 m/s, hommikul saartel ja läänerannikul tugevneb lõuna- ja edelatuul 7-13, puhanguti 20 m/s. Õhutemperatuur on 6..12, rannikul kohati kuni 15°C.