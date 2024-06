ILMATEADE | Läheb kuumaks! Uuel nädalal tõuseb temperatuur üle 25 kraadi

Pühapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Vihmasadu liigub üle maa kirdesse, kohati on äikest ja tugevat sadu. Pärastlõunal lääne poolt alates pilved ja sadu hõrenevad. Puhub lõuna- ja kagutuul 6-11, puhanguti kuni 17, saartel ja rannikul 8-15, puhanguti kuni 22 m/s, saartelt alates pöördub tuul järkjärgult edelasse ja õhtul sisemaal nõrgeneb. Õhutemperatuur on 13..18°C.