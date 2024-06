On tõsi, et murakate, Eesti looduse suurima delikatessi korjamine on justkui looduse mõistmise kõrgpilotaaž. Kõigepealt pead teadma, millal üldse on mõtet rappa minna. Sellepärast ongi vaja teha murakaluuret. Seda ei saa teha Facebookis pilte vaadates või teiste käest küsides, sest iga raba ongi täiesti erinev. Tee parem nii: