Kas suvelugemine on kuidagi teistsugune kui talvine? Mismoodi juhtub nii, et üks raamat viib teiseni? Kuidas jõuame lapselikust seiklushimust sügavate seoste avastamiseni?

Hea kirjandus kõneleb lugejaga maailma keerukusest, mitmetähenduslikkusest. Jutt sellest, et loetakse üha vähem, seostub mulle põhjusega, miks valitsema on hakanud dualism. Oled kas poolt või vastu, oled must või oled valge. Meeldida saab kas sügis või talv...