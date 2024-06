ILMATEADE | Möllab tugev tuul, sajab hoovihma ja müristab äike

Täna (10.06) jääme aktiivse madalrõhkkonna kaguserva. Ilm on vahelduva pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikeseoht. Õhtul pilved ja sajuhood hõrenevad. Puhub edela- ja lõunatuul 5-11, puhanguti 15, saartel ja rannikul 6-13, puhanguti kuni 18 m/s, õhtul sisemaal nõrgeneb, pisut ka rannikul. Õhutemperatuur on 14..20°C.