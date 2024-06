LUGEJA KOGEMUS | Ootamatu vahend lõi toa 10 minutiga sääskedest puhtaks!

Veekogude ümber on tavaliselt rohkem sääski. Sel kevadel on aga Võrtsjärve lähedal elavad inimesed püsti hädas. „Nii kui päike pilve taha läheb, on õhk sääskedest paks! Toas ei saa ka asu – ikka tulevad nad kusagilt sisse,“ tutvustas Võrtsjärvest mõne kilomeetri kaugusel elav Aime olukorda, mis on tema sõnul tunduvalt hullem kui eelmisel aastal samal ajal.