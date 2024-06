Vandaalid märatsevad: Haabersti kogukonnasaunades lõhuti kõikide saunade ahjud

Haabersti linnaosa vanem Anna Levandi teatas, et soojade ilmade saabumisel on vandaalide lemmikpaigaks muutunud Harku järve ääres asuvad kogukonnasaunad. „Viimaste nädalate jooksul on kogukonnasaunades toimunud mitu intsidenti. Korduvalt on lõhutud saunadeni viiv sild ja nüüd on kõik kolm sauna rivist väljas, kuna kõigi kolme ahju klaasid on katki,“ teatas Levandi.