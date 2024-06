„Selles külas ei julge inimesed lapsi õue lasta.“ Karud hirmutavad Jõgevamaa elanikke

„Täna hommikul helistati mulle meie jahimaadelt järgmise murega, et väikesed lapsed (3 a ja 5 a) on ratastega hoovis, pereema on maja ees ja karu nende vahel,“ kirjeldab Palamuse jahiseltsi juhatuse liige Klemens-Augustinus Kasemaa 10. juuni intsidenti.