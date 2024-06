EKREl pole nüüd Brüsselis ühtegi kohta: eurovalimised raputavad kohalikku poliitikat nii mis mühiseb

Viimane oleks muutustest radikaalseim, aga samas on kõik lahtine. Valimistulemus üksi ei pane Reformierakonda juhti vahetama. Kaotus see muidugi oli, üks eurokoht läks Isamaa valdusse ja oravate toetus võrreldes eelmiste Euroopa Parlamendi valimistega kukkus 26,2 protsendilt 17,9 protsendini. Aga see pole n-ö laviinisarnane kaotus. Koht on ikkagi erakondade seas kolmas.