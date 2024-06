ILMATEADE | Vihmasajud jätkuvad, neljale maakonnale on antud 1. taseme äikesehoiatus

Täna (12.06) on vahelduva pilvisusega ilm. Paljudes kohtades sajab hoovihma, kohati on äikest ja tugevat sadu. Õhtul sadu hõreneb. Puhub edela- ja läänetuul 3-9, puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on 14..19°C.