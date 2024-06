Aitab inimestele puru silma ajamisest! Rail Balticu kohta on vaja avalikku otsust

Rail Balticu projekt on vähemalt viis aastat ajakavast maas. Eeldatav maksumus on neljakordistunud. Kõigil kolmel riigil on raudtee ehitamiseks puudu miljardeid eurosid ja Euroopa Liidu kaasrahastuse tulevik on ebaselge, leiavad Baltimaade riigikontrollid oma ühistöö aruandes.