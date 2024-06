Mul on juba mitmendat aastat mure hõbekuuse pärast. Tal on põhjapoolsed alumised oksad hõredamad, kohati sammaldunud ja tüve lähedal neil okstel okkaid ei ole, on ainult otstes, ja ka uusi kasvusid on vähem kui teistel ehk tervetel okstel. Ehk oskate öelda, mis teda vaevab ja nõu anda, mida sellisel puhul teha?