VAATA | 2023. aasta metsanduse kutsevõistluste suurimad elamused

Metsamajandite vahelisi spordivõistlusi hakati korraldama 1950. aastate alguses. 1969. aastal oli kavas esimest korda ka raievõistlus. Raievõistluste lisamise järgselt hakatigi võistlusi metsanduslikeks kutsevõistlusteks nimetama. Võistlusalasid on töökorralduse muutudes kadunud ja lisandunud, aga peamine eesmärk on jäänud au sees hoida oskusi metsas targalt ja tasakaalukalt toimetada. Kaasaegsete kutsevõistluste programmis on arvukalt kutsealasid, tagatud on ka meelelahutuslik program ja kaasa on võimalik elada raiespordi võistlustele.