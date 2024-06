Kliimaminister Michal: Eesti kindlasti ei lahku Rail Baltica projektist

„Kindlasti mitte, Rail Baltica kiire valmisehitamine on kriitilise tähtsusega ja sellel on Eesti inimeste enamuse toetus. Eriti tänases geopoliitilises olukorras on Eestile põhja-lõunasuunalist kvaliteetset ühendust Euroopa südamesse väga vaja,“ vastas kliimaminister Kristen Michal. Ta lisas, et nii majanduslikult, julgeoleku mõttes ja reisimisvõimaluste parandamiseks on seda projekti vaja. „Rail Baltica on ka Euroopa Liidule rahastuses prioriteetne projekt, tulevikus peaks EL raudteega ühendama ka Ukraina,“ toonitas Michal.