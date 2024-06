Martin Helme: kaalusin tõsiselt erakonnajuhi ametist loobumist

Magan väga hästi, ainult et unetunde on vähe. Päevad on pikad, aga magada saan kenasti.

Ööga jätkates – siin on kõlanud teie oponentide poolt, keda te olete kas parteist välja visanud või kes ise lahkunud, värvikad väljendid, nagu et käes on pikkade nugade öö või Stalini aeg. Teil on käsil kättemaksuaktsioon nende suhtes, kes teisiti mõtlevad?

Kindlasti mitte. Me tegelikult päästame parteid kahjustamisest. Ma ju nägin, et Henn (Põlluaas – E. H.) käib pikemat aega ringi hirmus hapu näoga. Käsi oli ilmselt taskus rusikas. Aga et tal hinges nii palju kibedust on, nii palju musta kogunenud, selle peale ma ei tulnud. Ja ma ei saa sellest aru, kust see kõik tulnud on. Mis tema elul siis viga oli? Ta on ju kolmandat koosseisu järjest riigikogu liige. Kes ta siia vedas – ikka need neetud Helmed. Kes vedas Jaak Madisoni 23aastaselt riigikogu liikmeks – ikka need neetud Helmed. Kes aitas Madisoni 27aastaselt europarlamenti – EKRE, mida juhtisid Helmed.

Ja mulle tundub, et see närib neid nii hirmsasti seesmiselt, et nad justkui tunnevad, et nad polegi mingid iseseisvad suured tegijad. Aga võib-olla ma psühholoogiliselt profileerin üle ja asi on palju proosalisem. Universumi vanim mäss oli Luciferi mäss jumala vastu, et ma ka pean saama otsustada koos sinuga võrdselt.

Peate end jumalaks?

Ei, vastupidi. Ma lihtsalt tahan öelda, et see on maailma vanim probleem, et inimestel on soov olla ise tipus.

Aga Henn Põlluaas ja Jaak Madison pole ju tahtnud saada erakonna juhiks?

Ma räägin teile loo eelmise aasta aprillist. See lugu tuli minuni kahes versioonis, üht rääkis Madison, teist Põlluaas. Mõlemad üritasid teineteist ära veenda, et eelseisval erakonna kongressil peaks just teine neist kandideerima erakonna juhiks. Mõlemad lükkasid selle tagasi, kumbki ei tahtnud, sest ilmselgelt said aru, et see on ette kaotama minek.

