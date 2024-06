ILMATEADE | Jaaninädal tuleb soe, kuid tugevate vihmasadudega

Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab hoovihma, on äikest, kohati on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rahet. Sajuhood liiguvad aegamisi lõunast põhja. Õhtul saartel pilved hõrenevad ja sajuvõimalus väheneb. Puhub valdavalt idakaare, saartel muutliku suunaga tuul 2-8 m/s, äikese ajal võib olla tugevaid puhanguid. Õhutemperatuur on 20..26, rannikul ja sajupilvede all kohati kuni 17°C.