„Kas see igal pool ka seejuures head saaki tõotab, on küsitav, sest päikeseliste ilmade ja kõrge temperatuuriga on kaasas käinud ka päris pikk sademeteta periood. Mõnel pool ei sadanud terve maikuu jooksul tilkagi vihma. See jätab oma jälje ka metsast saadavale,“ kirjutab Soonik Maalehele.