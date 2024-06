Kolmapäeva (19.06) öösel on Eesti kohal veel kõrgrõhuhari ja ilm peamiselt sajuta, kuid hommikul läheneb Läänemere lõunaosast aktiivne osatsüklon ja võtab suuna üle Baltimaade kirdesse. Päeval saab Lõuna-Eesti osa tugevast vihmasajust ja äikestest, kuid sajuhooge ja kohati äikest jagub ka põhjapoolsesse Eestisse. Puhub nõrk, rannikul mõõdukas läänekaare tuul, äikese ajal on aga tugevamaid tuuleiile. Õhutemperatuur on öösel 11..15°C, päeval 15..21°C.