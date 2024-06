Pole saladus, et puukidele meeldib pesitseda just pikas rohus. Saaki otsides ronib puuk tavaliselt maapinnast 10–70 cm kõrgusele, just mõne pikema rohukõrre otsa. Seega, mida madalam rohi on, seda vähem puuke sinu aias leidub. Kuna puugid eelistavad elukohaks varjulisi ja niiskeid alasid, oleks hea mõte ka niidetud rohi koos muu niiskema kõduga koduaiast veidi eemale viia.