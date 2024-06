Jaak Madison: mina Brüsselist kindlasti uut erakonda juhtima ei hakka

„Kindlasti on uue algatuse juures veel inimesi, kel motivatsioon kõrge ja energiat palju,“ rõhutab Jaak Madison, et tema ise uue partei juhitoolile ei pürgi. EKREst välja visatud või sealt ise lahkunud aktivistid prognoosivad, et uus erakond saab ametlikult registreeritud juba 1. juuliks ja selleks vajaliku 500 inimese kokkusaamine ei tohiks olla komistuskiviks.