ILMATEADE | Ettevaatust, uputuseoht! Mõnel pool võib maha sadada kuni 35 mm vihma

Täna (19.06) liigub sajune madalrõhkkond üle Baltimaade kirdesse. Taevas on enamasti pilves. Sajuala levib Edela-Eestist kirde suunas ning sadu on paljudes kohtades tugev. Mitmel pool Pärnu-Kunda joonest lõuna pool on sadu väga intensiivne. Maha sadava vihma kogus on mõnel pool orienteeruvalt 25-35 mm.