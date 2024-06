Lätist tulnud importmuna on munade hinna alla viinud.

Samas köögiviljade jaehinnad on tõusnud. Aastavõrdluses on märgatavalt langenud piimatoodete hinnad. Piimatoodetest on enim odavnenud kilepakis piim 23%, kiles hapukoor 10,8%, kohvikoor 7,7% ja kilepakis keefir 6,7%.