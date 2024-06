Rainer Saks 1,6 miljardist: kaitseväel ei ole kunagi laskemoona liiga palju

Esialgu seda raha ei ole, see on ka probleem. Nii palju, kui mina saan aru kaitseväe juhataja, kaitseministeeriumi kantsleri ja ministri sõnavõttudest, peaks selle summa eest olema kavas osta laskemoona. Nad ei ütle väga täpselt, mis kogustes ja mille jaoks.

Need ilmselt ei ole siiski püssikuulid, millest räägitakse, vaid kaugele laskvad süsteemid?

Kaitseväel on ju olemas Korea liikursuurtükid, ka HIMARSi raketisüsteeme on kavas Eestile soetada – need vist ei ole veel kohale jõudnud või on kohe jõudmas. Nende laskemoon on aga väga kallis. Hinnad algavad kahe miljoni euro suurusjärgust, seda ühe lasu eest. Mõni konkreetne tehing võib olla ka soodsam või kallim. See letihind, millest kirjutatakse meedias, ei pruugi olla täpne hind.