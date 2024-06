Bioloog Loore Ehrlich: puravike hooaeg on alanud, kuid ka neid korjates peab olema ettevaatlik

„Tõepoolest on seenehooaeg juba alanud. Nagu paljud taime- ja loomariigi asukad on ka seened see aasta väga maldamatud – tavapärasest oluliselt varem kohal. Seeneuudiseid on rohkem Eesti lõuna- ja kagupoolsetest osadest,“ räägib Maalehele Eesti loodusmuuseumi bioloog Loore Ehrlich.