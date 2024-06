Kalamehed soovitavad: just nendes kohtades näkkab suvel kõige paremini

Suve algul on parim aeg kohapüügiks. Viimastel aastatel on üks parimaid kohti olnud Pärnu jõgi, kus aastaid tagasi eemaldati Sindi pais. Pärast seda on Pärnu jõestikus kõiki kalu olnud väga palju rohkem. Mina usun, et energiatootmine meie jõgedel ei kaalu üles seda negatiivset, mida me paisutamisega tekitame kogu elukeskkonnale.