Laupäevaks (22.06) jääme kagu-loode suunalisse kõrgrõhuvööndise ja ilm on olulise sajuta. Tuul pöördub läänekaarest üle põhja idakaarde ja on nõrk. Õhutemperatuur on öösel 7..11, rannikul kohati kuni 15°C, päeval 17..23°C.