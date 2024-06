Ka Ungari on väga robiiniarikas, tervelt 400 000 hektarit on robiiniate all. Nõnda on Ungaris robiiniamee osakaal väga oluline. Lisaks muidugi puit. Robiiniapuit on sama tugev kui tammel, sellest tehakse vineeri ja mööblit, mädanemiskindluse poolest on hea veesõidukite materjal. Robiiniaparkett olevat tammeparketist veelgi kulumiskindlam.