Löögi all on metsahoolduse toetused kaitsealadel

Siiani kehtis kord, kus metsanduslikke hooldustöid toetati ka kaitsealustel objektidel, kui keskkonnaamet polnud seal neid tegevusi konkreetselt ära keelanud. Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) rakendamise seadus sätestab, et regionaal- ja põllumajanduse ministeeriumil on õigus toetuste tingimuste üle otsustada, sellepärast on ka antud juhul just sellel ametkonnal meetmete kujundamisel suur sõnaõigus.