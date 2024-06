KURIOOSUM | PRIAle helistades sooviti häid jõule!

„Vähe sellest, et nad nõuavad selle aasta kõikide Eesis sündinud 50 000 lambatalle registreerimist ükshaaval, on ka nende uus peen süsteem maas,“ kirjutab lambakasvataja Evelin sotsiaalmeedias ja lisab, et praegu registreerides läheb kogu töö aia taha.