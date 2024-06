Veel mõnda aega kostub metsadest linnulaulu, kuid ajapikku saab see lõpu. Ka aasta linnuks tituleeritud käo kukkumist on kosta veel mitmelt poolt.

Kevadine erkroheline, päikese käes suisa helkiv leherüü ning värskus on tänavuseks aastaks seljatatud ning nüüd on käes tõeline suvi. Paljudel sulelistel on hetkel aga justkui teine kevad. Esimene pesakond on laia maailma saadetud ning nüüd on aeg teise kurnaga tegeleda.