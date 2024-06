„Aia võrk on katki lõigatud ja linnud kadunud.“ Kurjategijad lasid nandud salaja vabasse loodusesse

Nüüd on selgunud, et linde nähti siiski kodutalu juures jalutamas. Seega lõikas keegi meelega aeda augu ja lasi eksootilised linnud vabasse loodusesse seiklema.

Alles hiljaaegu pääses aiast põgenema emane nandu, kes pärast kaht kuud Eesti külmas kliimas ekslemist taas koju tuli. Loe lähemalt siit: „ „Ta lõhkus nii kõvasti, et sai aiast välja.“ Lõunast pärit eksootiline lind eksles kaks kuud Eesti karmis kliimas“

Nandu on lennuvõimetu lind, kes on pärit Lõuna-Ameerikast. Täiskasvanud isend on kuni 150 cm pikk ja kaalub 20–27 kg. Suurimad isased võivad kaaluda kuni 40 kg ja olla 183 cm pikad, kuigi nii suuri linde kohtab harva.