Mari Kartau: metsanduse suund on meelelahutus

Taolised ettevõtmised populariseerivad metsandust, annavad kasulikku infot ning loovad metsasektoris küünarnukitunnet. Eesmärk on ikka see, et Eesti metsad oleks hästi hoitud ja majandatud – koos loodusega mõistagi. Ning et üks Eesti väheseid loodusressursse, mis pealegi on taastuv, tooks meie inimestele majanduslikku tulu.