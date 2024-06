KOMMENTAAR | Tallinna Keskturu kemmerg on realistlik rännak tagasi nõukaaega, võib-olla nii ehedat polekski vaja

Väljaspool turgu on maailm selline, kus maha ei sülitata ja koni ei kuku käest ning kus pereemad nühivad kuuma vee ja harjakesega üle arbuusi, enne kui see kandikule asetatakse, ja virutavad lapsukestele mööda näppe, kui nood pesemata mammu turukorvist suhu üritavad pista.

Turul pistab ostleja (ja ka müüja) mureli sundimatult suhu – et langetada otsus, on mari magus või mitte nii väga. Ja kui kasutatud riiete sektsioonist leiab mammi datšas askeldamiseks sobiliku rüü, siis jätab ta selle sealsamas selga, mitte ei torma rõivaeset pesema mingis müstilises pisikukartuses.

Keskturule mõeldes on kogu aeg väike hirm, et peagi vuntsitakse see eheduse oaas samasuguseks nunnuks nagu Balti jaama ja Nõmme turg, kus kõik on nagu välismaal. Ja enam ei ole lihasaali, kus elav kujutlusvõime näeb verd mööda kahhelkive betoonile nirisemas ja on kuulda kirvehoope....