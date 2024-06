ILMATEADE | Kõik randa! Särab päike, on mitu kraadi soojem kui eile

Täna-homme juhib Eesti ilma kõrgrõhuhari. Meil on ööd selged, õhutemperatuur langeb 11..17°C-ni. Päevad on päikeselised, pärastlõunaks areneb üksikuid pilverünki, aga need sadu ei anna. Õhutemperatuur tõuseb 23..29°C-ni. Läänekaare tuul on sisemaal võrdlemisi nõrk, põhjarannikul mõõdukas.