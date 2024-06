PETTUS LETTIDEL | „Olen näinud Eesti akaatsiamett, aga need puud siin ei kasvagi!“

Eesti akaatsiamesi ja muud

Olen näinud, kuidas laadamüüja pakkus mett, laual silt: Eesti akaatsiamesi. Astusin juurde ja küsisin, kuidas selline mesi saab võimalik olla, kui akaatsiad Eestis ei kasvagi. Müüja vastas, et vaadake, seal ja seal Tallinnas kasvavad küll ja just sealt mesilased nektari tõidki. See ei saa vastata tõele: meil kasvab küll sama perekonna liige robiinia, mida nimetatakse ka valgeks ebaakaatsiaks – seda leiab ka mitmete mesinike aedadest –, kuid mitte akaatsia ise.

Olen näinud müüdavat Eesti mete pähe sarapuumett ja kastanimett. Kui küsisin nende kohta ja selgitasin, et sarapuu annab meil ainult õietolmu, mitte nektarit, ning Eestis kastanimett ei ole võimalik saada, ning püüdsin neid meepurke pildistada, heitis müüja purkidele riidehilbu peale.

Olen näinud müügil mett sildiga Eesti värske pärnaõie mesi – ajal, mil pärn veel ei õitsenudki, alles nupukesed olid küljes.

Olen näinud juuli alguses müüdavat mett, mille kohta silt ütleb: värske kanarbikumesi Eestist.

Olen näinud tumeda meega täidetud meepurke rivis, ees silt: mesikamesi.

Märgistamise vead

Eraldi teema on sildid. Või õieti nende puudumine. Ilma siltideta mett pakutakse laatadel massiliselt. Vahel on purgil küll silt, kuid printerist välja lastud ja vigases eesti keeles, millel puuduvad tootja andmed. Või pole märgitud netokaalu. Laatadel on sage pilt ka see, et purgid on erineva kaaluga, silmanähtavalt mõnes vähem sisu sees kui teises.

On müüjaid, kelle kohta ma tean, et tal pole PRIAs ainsatki mesilaspere arvel – aga müüb laatadel „oma“ mett.

Ostjad küsivad aeg-ajalt ka minult: kuidas ma tean, et see on teie mesi ja see on tõesti ehtne? Et te pole seda mõnelt kokkuostjalt saanud ja purkides on taevas-teab-mis? Olen vastanud, et mul on andmed etiketi peal, minu mesilaid võite vaadata PRIA kaardilt – ja ma olen käinud aastaid müümas. Petisena ei söandaks ma ju samasse kohta tagasi tullagi.

Kuidas lahendada?