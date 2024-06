Pikki järjekordi ei tekkinudki! Jaanipühadel suursaartele reisijate arv tegi rekordi

Veel nädal tagasi hõigati välja, et e-piletid on otsas ja jaaniks saab autoga Saare- ja Hiiumaale ainult tundidepikkuses järjekorras oodates. Nüüd selgus, et reisijaid oli tõesti rekordiliselt palju, kuid pikki järjekordi siiski seekord ei tekkinud.