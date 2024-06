ILMATEADE | Kisub kuumaks! Täna tuleb pea kõikjal üle 30 kraadi sooja

Ennelõunal on meil päikesepaisteline ja kuiv ilm. Pärastlõunal lisandub pilvi ning suureneb üksikute hoovihmade ja äikese võimalus. Õhtul läheneb merelt saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna- ja kagutuul 3-9, pärastlõunal rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on 28..33, mõnel pool rannikul kuni 24°C.

Laupäeva (29.06) öösel jõuab madalrõhulohk ühes vihmahoogudega Eesti lääneossa ja päeval eemaldub Peipsi ümbrusse, on äikeseoht. Päev on saartel juba sajuta, mandri lääneosas hõrenevad pilved keskpäeva paiku ja idapoolsetes maakondades õhtupoolikul. Tuul puhub öö hakul kagust, pärast keskööd pöördub Lääne-Eestist alates edelasse ja läände ning on mõõdukalt tugev (puhanguti 13, rannikul 15 m/s). Õhutemperatuur on öösel 20°C ümber, päeval 20..26, tuulele avatud rannikul alla 20°C.