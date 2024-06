KÕPLAHÕIMLASED | Õpetus, kuidas rajada Emajõena looklev kõrvitsapeenar

Pool kõrvitsapeenart on valmis ja osa taimi mahagi istutatud. Et jaanipäeva eel polnud väga soe, sai neile igaks juhuks tekk peale tõmmatud. Teine pool peenrast, mis käänaku taha keerab, ootab, et ülejäänudki taimed piisavalt suureks kasvaksid.

FOTO: Marju Reitsak | Erakogu